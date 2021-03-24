الكمارك تعلن ضبط شاحنة تحمل أدوية بشرية مخالفة للضوابط

2021/03/24 | 20:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأربعاء، ضبط شاحنة تحمل أدوية بشرية مخالفة للضوابط، عند مدخل بغداد.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الوسطى قاموا اليوم، بضبط شاحنة محملة ( أدوية بشرية ) مخالفة للضوابط”.وأكدت، أنه “تم اتخاذ الأجراءات القانونية …

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