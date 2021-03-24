2021/03/24 | 20:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، حصيلة بفعاليات أمنية للقوات في ثلاث محافظات خلال الساعات الماضية.وذكرت الخلية، في بيان، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بعملية بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وعثرت على وكرين وانفاق، وضبطت عبوتين ناسفتين، كما القت القبض على 4 إرهابيين”.وأضافت: “اما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ثلاث محافظات.. القبض على 50 متهما) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ثلاث محافظات.. القبض على 50 متهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).