2021/03/24 | 20:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تفاصيل عمليات عسكرية نفذت في مناطق مختلفة.وقالت الخلية في بيان، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بعملية بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وعثرت على وكرين وانفاق، وضبطت عبوتين ناسفتين، كما القت القبض على 4 إرهابيين”.اما في قيادة عمليات بغداد “فقد خرجت قوة بواجب بحث وتفتيش حيث تم القاء القبض على 45 متهما كما ضبطت 100 حبة مخدرة”.ومن جانب آخر “نفذت قوة من قيادة عمليات الانبار عملية استباقية و تم ضبط كدس عتاد واسحلة مختلفة كما القت القبض على ارهابي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن حصيلة فعاليات أمنية للقوات في ثلاث محافظات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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