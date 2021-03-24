عمليات البصرة تتحدث عن نتائج عملياتها في مكافحة تجارة المخدرات في المحافظة

2021/03/24 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

كشف المتحدث باسم قيادة عمليات محافظة البصرة، العميد ثائر عيسى، الأربعاء، 24 آذار، 2021، عن نتائج العمليات الأمنية لمكافحة تجارة المخدارت في المحافظة.

وقال عيسى في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "العمليات الامنية التي اطلقتها عمليات البصرة في وقت سابق لازالت مستمرة للقضاء على تجارة المخدرات في المحافظة، حيث تمكنت قواتنا إغلاق الطريق على منافذ التهريب إلى داخل المدينة واعتقال عدد ليس بالقليل من المتهمين بذلك".

واضاف أن "منافذ شط العرب باتجاه دول الجوار كانت طريقا يستخدمه المهربين لإدخال المخدرات إلى المحافظة تمكنت قواتنا من إحكام السيطرة عليها وإلقاء القبض على عدد كبير من العاملين فيها بهذا المكان".

وتابع عيسى أن "تزويد القوات البحرية بزوارق متابعة كان له الدور المهم في متابعة هؤلاء وتعقبهم وإغلاق الممرات أمامهم".

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