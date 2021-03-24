تصريح من الحكومة بشأن الرواتب والمخصصات بموازنة 2021 وتعديل سعر الصرف

2021/03/24 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم – مقابلة متلفزة

المخصصات الجديدة المضافة للرواتب في موازنة 2021 يجب أن تطلق نحن الآن في أزمة، لا بد من معالجات لما حدث من عجز على الرواتب بسبب تغيير سعر الصرف والعجز الذي أصاب الرواتب

إذا ما اقرت الموازنة وثبتت ضرائب على رواتب الموظفين فستقل قيمتها بعد تصاعد الأسعار ولا بد من معالجات عبر المخصصات وهذا ما نفكر به

لا صحة لما نقل عني من تصريح بأن الحكومة غير ملزمة بأي تغيير بسعر الصرف من قبل البرلمان

لا يجوز لمتحدث باسم الحكومة أن يرجم بالغيب بشأن احتمالية تغيير الصرف

للحكومة الحالية صلات إيجابية مع إقليم كردستان وهناك نفس من الأريحية في النقاشات وهناك عقدة حالياً تتعلق بحصة الإقليم في الموازنة وما زالت قيد التفاوض

هذه العقدة طالت واستدامت ولا بد أن تحل، نحن الآن سندخل الشهر الرابع دون إيجاد حلول لبعض العقد في موازنة 2021 ومنها حصة الإقليم

لا نستطيع التكهن بموعد إقرار الموازنة يوم السبت المقبل من عدمه

بالنسبة لجائحة كورونا ، فالعالم سائر نحو الانفتاح مع توفر اللقاح ، ونحن في العراق سننفتح مع الوضع العالمي بتوفير اللقاح وهو الخيار الأهم

انتشار اللقاح يعني السير نحو الانفتاح والحياة الطبيعية

سيكون هناك اجتماع لوزراء السياحة العرب في السعودية الشهر المقبل لإصدار قرار عربي بشأن الانفتاح على الوضع العالمي للسياحة من عدمه

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