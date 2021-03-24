خلية الإعلام الأمني توجز فعاليات القوات الامنية ليوم 24 اذار

2021/03/24 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوجزت خلية الإعلام الأمني فعاليات القوات الامنية لليوم الاربعاء .وذكرت في بيان انه : وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بعملية بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وعثرت على وكرين وانفاق، وضبطت عبوتين ناسفتين، كما القت القبض على 4 إرهابيين .واضافت : ان قوة من قيادة عمليات بغداد خرجت بواجب بحث وتفتيش حيث تم القاء القبض على 45 متهما كما ضبطت 100 حبة مخدرة .وتابعت : ان قوة من قيادة عمليات الانبار نفذت عملية استباقية و تم ضبط كدس عتاد واسلحة مختلفة كما القت القبض على ارهابي./انتهى3

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