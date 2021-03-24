2021/03/24 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق القتال من أجل الاستقلال في ليلة 18 أبريل عام 1775، سار 700 جندي بريطاني بصمت في ظلام الليل البهيم من مدينة بوسطن، متوجهين إلى بلدة كونكورد المجاورة.



كانت الأوامر هي الاستيلاء على الأسلحة والذخائر المخزونة هناك.



لكن المستوطنين كانوا يعلمون بأن جنود الإنجليز قادمون.



فور سماع هذه الأنباء، تم تعليق أضواء إشارة على أطول برج كنيسة في مدينة بوسطن.



ثم قام اثنان، هما بول ريفير ووليام داويس، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة الولايات المتحدة (06) – القتال من أجل الاستقلال - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة الولايات المتحدة (06) – القتال من أجل الاستقلال - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).