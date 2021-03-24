الكمارك تضبط شاحنة أدوية مخالفة عند مدخل بغداد

2021/03/24 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأربعاء، ضبط شاحنة تحمل أدوية بشرية مخالفة للضوابط، عند مدخل بغداد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، أن “موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الوسطى قاموا اليوم، بضبط شاحنة محملة ( أدوية بشرية ) مخالفة للضوابط”.

وأكدت، أنه “تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل”.

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