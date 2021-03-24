برلماني: أسبوع أمام قادة الإقليم لإجراء مباحثاتهم بشأن الموازنة

2021/03/24 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت اللجنة المالية في البرلمان، الأربعاء، ورود أي طلب نيابي لتخفيض سعر الصرف، مؤكدة أن أزمة بغداد وأربيل ما زالت تقف عائقاً أمام تمرير الموازنة.

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وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (24 آذار 2021)، إن "المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الاطراف لحسم قانون الموارنة".

وأضاف، أن "الكتل السياسية تدخلت لإعطاء اسبوع للمداولة بين القيادات في الاقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الاقليم بدفع المستحقات الى الحكومة الاتحادية والتزام الاخير تجاه مستحقات الاقليم".

وأشار الى أن "خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك".

ولفت الى انه "لايوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، تأجيل التصويت على الموازنة إلى يوم السبت المقبل.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، فانه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهرا".

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