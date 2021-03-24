القبض على إرهابيين والعثور على أوكار وأنفاق في كركوك

2021/03/24 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، العثور على أوكار وأنفاق وضبط عبوات والقبض على إرهابيين في عملية نوعية بمحافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بعملية بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وعثرت على وكرين …

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