رابطة المصارف الخاصة العراقية: البنك المركزي يدعم أصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة عبر القروض الميسرة

2021/03/24 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن البنك المركزي اطلق قرض الـ15 مليون دينار للمواطنين الموطنين رواتبهم بالمصارف، والذين لا تتجاوز رواتبهم مليون دينار في الشهر، مشيرة إلى أن البنك المركزي العراقي بهذا الاجراء يدعم أصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، إن البنك المركزي قرر تخصيص قرض الـ 15 مليون دينار، فقط للمواطنين الموطنين رواتبهم في المصارف والذين لا تتجاوز رواتبهم مع المخصصات اكثر من مليون دينار، مشيرا إلى أن البنك المركزي خصص هذا القرض لدعم شرائح المجتمع المختلفة وتحديدا أصحاب الرواتب الدنيا والمتوسطة وعن طريق المصارف الحكومية والخاصة.

وأضاف أن القرض يشمل جميع الموظفين في القطاع الخاص والعام، وبشرط ان يكونوا موطنين رواتبهم، وهو لا يشمل العاملين في القطاع الموازي، موضحا أن مبلغ تسديد قسط القرض يجب ان لا يكون اكثر من نصف الراتب الذي يتقاضاه المستفيد.

ولفت إلى أن قرض الـ 15 مليون دينار بدون فائدة وانما بعمولة إدارية تبلغ 4٪ تستقطع مرة واحدة.

وأكد طارق أن البنك المركزي يدعم شرائح المجتمع بشكل كبير جدا عبر القروض التنموية لانشاء المشاريع مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

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