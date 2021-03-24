الموارد المائية تصدر اوامر مباشر بتاهيل 9 ابار لانعاش مدن الحدود بديالى

2021/03/24 | 20:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىكشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اصدار اوامر مباشرة بتاهيل 9 ابارارتوازية لانعاش مدن الحدود.وقال مدير ناحية قزانية(97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة الموارد المائية اصدرت اوامر مباشرة لتشكيلاتها بتاهيل عاجل لـ9 ابار اتوازية كبيرة في محيط ناحيتي مندلي وقزانية من اجل زيادة وانعاش الحصص المائية المخصصة للاسالة لتفادي اي شحة تحصل”.واضاف الخزاعي،ان” تاهيل الابار الاتوازية وتامينها ايصال مياهه الى محطة الاسالة سيؤدي الى زيادة نسبة تدفق المياه الى المنازل السكنية لتفادي اي شحة تحصل خاصة مع انحسار المياه في الجداول التي تصل الى مركزي قزانية ومندلي في الاونة الاخيرة”.واشار الى ان” ابار اخرى سيتم تاهيلها في الاسابيع القادمة من اجل توفير حصص اخرى لسقي البساتين والاراضي الزراعية القريبة من مركز الناحتين لتفادي اي ازمة تحصل”.وتعاني مناطق شرق ديالى الحدودي من شحة قاسية في مياه السقي والاسالة على حد سواء بسبب انحسار المياه التي تصلها غبر الجداول والانهر الفرعية”.انتهى 25 ف

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