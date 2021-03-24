المالية النيابية تحسم الجدل: لا يوجد طلب بتخفيض سعر الصرف

2021/03/24 | 20:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم وجود طلب نيابي للبنك المركزي لتخفيض سعر الصرف، فيما اشارت الى أن المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان ما تزال تؤخر حسم قانون الموازنة.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن “المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية […]

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