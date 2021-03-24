النجيفي: قرار إلغاء انتخابات الخارج “خطوة الإيجابية”

2021/03/24 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف زعيم جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، الأربعاء، قرار إلغاء انتخابات الخارج بـ”الخطوة الإيجابية”. وقال النجيفي في تدوينة تابعها “النور نيوز”، إن “إلغاء انتخابات الخارج خطوة ايجابية يتعين أن تعضد عبر قرار باستخدام البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة”. وأضاف، “وهذا من شأنه سد منفذ رئيس للتزوير والتلاعب بصوت المواطن العراقي”.

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