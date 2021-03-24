الاقتصاد النيابية: 90 بالمئة من معامل العراق متوقفة وبامكانها استيعاب نصف مليون شخص

2021/03/24 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابي عدي الشعلان، الاربعاء، بان 90% من معامل العراق متوقفة عن العمل.

وقال الشعلان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يعاني من اخطاء اقتصادية متراكمة منذ سنوات طويلة قادت الى توقف 90% من المعامل والمصانع سواء اكانت حكومية او خاصة لاسباب متعددة ابرزها اغراق الاسواق بالمستورد دون النظر لخطورة انهيار الصناعة والاعتماد على الاستيراد بنسبة كبيرة”.

واضاف الشعلان،ان” المصانع العراقية المتوقفة حاليا قادرة على استيعاب نصف مليون عامل بشتى الوظائف وربما يرتفع العدد اكبر لو اضيفت لها كل المصانع والورش الصناعية المتوقفة ما يعني اننا امام قطاع هائل يمكن ان يعيد رسم الاقتصاد العراقي ويعطي بارقة امل لمئات الالاف من العاطلين عن العمل”.

واشار الى ان” جهود الحكومة في انهاء ملف التهريب واغاثة الصناعة الوطنية يجب ان تتضمن خارطة طريق تؤدي الى خلق شراكة بين القطاع العام والخاص ودفع الاستثمارات للامام مع ضرورة سن قوانين تعطي للعامل العراقي الاولوية بالعمل وتضمن حقوق المالية”.

وتسبب عوامل عدة في اغلاق الجزء الاكبر من مصانع ومعامل العراق في السنوات الماضية ابرزها اغراق الاسواق بالمستورد وعدم جود دعم حقيقي للصناعة الوطنية”.انتهى 25 ف

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