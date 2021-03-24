2021/03/24 | 20:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع شكوك بشأن التعافي الاقتصادي بعد زيادة إصابات كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام مع مخاوف الوباء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام مع مخاوف الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).