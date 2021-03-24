ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية

2021/03/24 | 20:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود عوائد السندات وبعد بيانات اقتصادية.

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