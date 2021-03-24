وزير الخارجية القطري يجتمع مع مسعود بارزاني في اربيل

2021/03/24 | 20:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن افتتاح القنصلية القطرية في مدينة أربيل باقليم كردستان العراق سيهيء الأرضية الجي...

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