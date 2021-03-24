المنافذ تعلن تسهيل دخول 7 صهاريج أوكسجين طبي قادمة من الكويت

2021/03/24 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، تسهيل دخول 7 صهاريج أوكسجين طبي قادمة من الكويت.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيئة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية”.وأشارت الهيئة إلى “دخول غاز الأوكسجين …

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