هيئة المنافذ تسهل إجراءات دخول سبعة صهاريج اوكسجين لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي

2021/03/24 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت هيئة المنافذ تسهيل إجراءات دخول سبعة صهاريج اوكسجين لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي.وقالت في بيان انه وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تؤكد هيأة المنافذ استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية،مشيرة الى دخول غاز الأوكسجين الطبي السائل والنايتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بواقع (7) صهاريج بوزن (140 طنا) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي./انتهى2

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