مسلحون مجهولون يغتالون مدنيا في ديالى

2021/03/24 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اغتال مسلحون مجهولون مدنيا مساء اليوم في ناحية العبارة في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مسلحين مجهولين اقتحموا محلا تجاريا في قرية الغريرات بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة واطلقوا النار على صاحبه ما اسفر عن مقتله في الحال.واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث./انتهى

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