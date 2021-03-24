خلاف بين سائقيّ تاكسي ينتهي بإطلاق نار واصابات في النجف

2021/03/24 | 21:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الأربعاء، بوقوع شجار بين سائقيّ سيارة أجرة تطور لاستخدام السلاح في المحافظة.

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