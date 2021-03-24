خانقين.. تحديد موعد اخير للعوائل المشمولة بالمادة 140

2021/03/24 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة توزيع البطاقة التموينية في خانقين، عن آخر موعد لاستلام وتوزيع البطاقات للعوائل المشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان يوم الاربعاء الموافق 31 آذار 2021، هو آخر موعد لاستلام وتوزيع البطاقات للعوائل المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وبخلافه ستتحمل العائلة عناء الذهاب إلى بعقوبة مركز محافظة ديالى لتبديل بطاقته التموينية.

واضاف: انه " يرجى من جميع العوائل إلتي لم تستبدل بطاقتها التموينية استبداله قبل 31 من آذار من خلال مراجعة مقر اللجنة الكائن في قاعة شوان، لهذا وجب التنبيه".

PUKmedia عن اعلام اللجنة

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