الحلبوسي وتولر يبحثان ملف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2021/03/24 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، ملف الحوار الاستراتيجي، والذي سينطلق خلال الأيام المقبلة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث أهم السبل الكفيلة بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي، والتي تسمح بمحاكمة أعضاء داعش أمام المحاكم ‫العراقية على جرائمهم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ودعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن تلك الجرائم”.

وتابع “كما تطرق اللقاء إلى أهمية الحوار الاستراتيجي، والذي سينطلق خلال الأيام المقبلة بين البلدين، فضلا عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

من جهته، أكد السفير الأميركي، بحسب البيان “استمرارَ دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق فيما يحقق التنمية والاستقرار”.

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