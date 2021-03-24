زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب الصين

2021/03/24 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 3 أشخاص، جراء زلزال بقوة 5.4 درجات ضرب شمال غربي البلاد.

وقالت صحيفة الشعب الصينية، عبر توتير، إن “الزلزال ضرب إقليم “أكسو” بمنطقة “شينجيانغ” الصينية”.

وأضافت أن “الزلزال أعقبه 10 هزات ارتدادية، وكان أقواها 3.4 درجات على مقياس ريختر”.

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