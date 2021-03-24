الحلبوسي وتولر يؤكدان أهمية “الحوار الاستراتيجي”

2021/03/24 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والسفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، اليوم الأربعاء، أهمية الحوار الاستراتيجي، الذي سينطلق بعد أيام بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان […]

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