المالية النيابية: 3 خلافات تعرقل إقرار الموازنة خلال جلسة السبت المقبل

2021/03/24 | 21:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّتت على مقترح للقوى الشيعية بشأن التزامات الإقليم النفطية بغداد – وعد الشمري:أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن ثلاثة خلافات تعرقل إقرار الموازنة، كاشفة عن تصويتها على مقترح قدمته أغلب القوى الشيعية بشأن التزامات إقليم كردستان بديلاً عمّا ورد في المشروع الحكومي، مشددة على أن الصورة لم تتضح بعد بشأن إمكانية تمرير ...

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