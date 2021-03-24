جهات تؤخر الموازنة لأنها لا تريد ان تكون امام الحكومة وفرة مالية

2021/03/24 | 21:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو اللجنة المالية جمال كوجر: السليمانية ـ عباس اركوازي:عزا عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على الموازنة العامة، الى خلافات بين الكتل السياسية وخصوصا الكتل الشيعية، واعتراضها متأخرا على النص المقترح متوقعاً ان تؤدي تلك الخلافات الى تأجيل التصويت على الموازنة في الجلسة المقترحة السبت المقبل.واضاف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عن ...

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