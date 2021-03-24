تعطل الملاحة في قناة السويس ينعش سوق النفط

2021/03/24 | 21:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثرجنوح سفينة..الصباح الجديد – متابعة:انتعشت أسعار النفط في العالم، امس الأربعاء بعد جنوح حاوية كبيرة في قناة السويس امس الأول الثلاثاء، وتعطل حركة الملاحة في هذي القناة التي تعد أهم مجرى ملاحي في العالم، وفقا لوكالة بلومبيرغ.وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك ما يصل إلى 3.4٪ بعد جنوح السفينة، مما أعطى السوق فرصة للانتعاش، بعد ...

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