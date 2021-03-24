مسلحون يغتالون صاحب محل لبيع المواد الغذائية بديالى

2021/03/24 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإغتيال صاحب محل لبيع المواد الغذائية شمال شرق بعقوية مركز محافظة ديالى.وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مسلحين مجهولين، فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه صاحب […]

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