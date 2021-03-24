العراق يمنح عقدًا نفطيًا لشركة أمريكية: عشرات الآبار في الجنوب

2021/03/24 | 21:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى العقد وفق توصية المجلس الوزاري للطاقة

الترا عراق - فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على إحالة عقد لحفر 96 بئرًا نفطيًا إلى شركة أمريكية مقابل أكثر من 480 مليون دولار.

وأقر المجلس، وفق بيان صدر من الحكومة، توصية المجلس الوزاري للطاقة (33 لسنة 2021)، وتضمنت الموافقة على إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئرًا بأسلوب تسليم المفتاح (Turnkey)، شركة نفط البصرة/أكسون موبيل، بعهدة شركة (شلمبرجر) الأمريكية، وبمبلغ إجمالي (480566597 دولار).

وأوضح البيان، أنّ العقد ينخفض بنسبة (14.4%) عن الكلفة التخمينية البالغة (5616000000 دولار)، وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات، مشيرًا إلى أنّ "وزارة النفط ستتحمل الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية".

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