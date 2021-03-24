بمشاركة أكثر من 55 شركة ايرانية انطلاق مهرجان التسوق العراقي الايراني على ارض معرض النجف الاشرف

2021/03/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ افتتح على ارض معرض النجف الاشرف مهرجان التسوق العراقي الايراني الاول ، بمشاركة أكثر من 55 شركة ايرانية، واخرى عراقية .وقال مدير معرض النجف الاشرف الدولي حيدر مواش في تصريح صحفي “ المعرض يستمر لمدة 10 ايام ويهدف الى المساهمة في تحريك عجلة السوق المحلية بالمحافظة.واضاف مواش، ان "تعاون البلدين العراق وايران الواسع والشامل في كل المجالات يترجم اليوم عبر اقامة مهرجان التسوق العراقي الايراني في اطار الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل تعزيز عجلة الاقتصاد العراقي وتحريك السوق المحلية .من جانبه قال منسق الشركات الإيرانية المشاركة محمد كشميري، ان "المعرض يهدف الى تطوير وتوسيع الصناعة والتجارة بين البلدين والتنسيق لفتح فروع للشركات والمصانع الايرانية في العراق كله وليس في محافظة النجف فقط./انتهى

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