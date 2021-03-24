بعد ارتفاع عدد الاصابات.. الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين

2021/03/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبرت وزارة الصحة و البيئة عن اسفها لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين.وذكرت الوزارة في بيان انها : و الجهات الساندة بذلت جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير حيث بلغ عدد الاصابات اليوم ٦٠٥١ أصابة مؤكدة ، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق ، وهذا يؤكد ما حذرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة أستمرار أغلب المواطنين و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و القطاع الخاص من التهاون و الاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي الى تصاعد الإصابات.واضافت ان : هذا الارتفاع قد يشكل خطرا على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة ، وتتزامن تلك الزيادة مع أرتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا و اميركا و البرازيل و عدد من دول المنطقة .وعبرت الوزارة عن : اسفها لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين و النتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة و الحرجة ، مشيرة الى فرقنا الصحية الرقابية رصدت التهاون الكبير في ارتداء الكمام وأتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين.واكدت ان : تخفيف الحظر وفتح المطاعم والمولات والمقاهي كان لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ، محذرة : الجميع اننا سنضطر الى أغلاق تلك المرافق في حال أستمرار التصاعد بالاصابات و سنعيد تقييم القرار بشكل دوري و ستكون التوصية بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال أستمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية.واهابت : بالمواطنين أدراك خطورة الوضع والالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل و تعقيم اليدين بشكل مستمر والتوجه الى المنصة الالكترونية لتسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح.ووجهت : نداءها الى كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحث افرادها على التسجيل في المنصة الالكترونية.داعية : القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر للمساهمة الفاعلة في حث المواطنين على التسجيل في المنصة الالكترونية.وثمنت الوزارة : جهود ملاكاتها الطبية والصحية والادارية البطلة وكل الوزارات و الجهات والمؤسسات الداعمة لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى كورونا و تأمين أستمرارية تلك الخدمات ./انتهى3

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