بعد ارتفاع عدد الاصابات.. الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين

2021/03/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / عبرت وزارة الصحة و البيئة عن اسفها لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين.وذكرت الوزارة في بيان انها : و الجهات الساندة بذلت جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير حيث بلغ عدد الاصابات اليوم ٦٠٥١ أصابة مؤكدة ، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق ، وهذا يؤكد ما حذرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة أستمرار أغلب المواطنين و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و القطاع الخاص من التهاون و الاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي الى تصاعد الإصابات.واضافت ان : هذا الارتفاع قد يشكل خطرا على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة ، وتتزامن تلك الزيادة مع أرتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا و اميركا و البرازيل و عدد من دول المنطقة .وعبرت الوزارة عن : اسفها لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين و النتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة و الحرجة ، مشيرة الى فرقنا الصحية الرقابية رصدت التهاون الكبير في ارتداء الكمام وأتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين.واكدت ان : تخفيف الحظر وفتح المطاعم والمولات والمقاهي كان لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ، محذرة : الجميع اننا سنضطر الى أغلاق تلك المرافق في حال أستمرار التصاعد بالاصابات و سنعيد تقييم القرار بشكل دوري و ستكون التوصية بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال أستمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية.واهابت : بالمواطنين أدراك خطورة الوضع والالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل و تعقيم اليدين بشكل مستمر والتوجه الى المنصة الالكترونية لتسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح.ووجهت : نداءها الى كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحث افرادها على التسجيل في المنصة الالكترونية.
داعية : القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر للمساهمة الفاعلة في حث المواطنين على التسجيل في المنصة الالكترونية.وثمنت الوزارة : جهود ملاكاتها الطبية والصحية والادارية البطلة وكل الوزارات و الجهات والمؤسسات الداعمة لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى كورونا و تأمين أستمرارية تلك الخدمات ./انتهى3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع عدد الاصابات.. الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
داعية : القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر للمساهمة الفاعلة في حث المواطنين على التسجيل في المنصة الالكترونية.وثمنت الوزارة : جهود ملاكاتها الطبية والصحية والادارية البطلة وكل الوزارات و الجهات والمؤسسات الداعمة لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى كورونا و تأمين أستمرارية تلك الخدمات ./انتهى3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع عدد الاصابات.. الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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