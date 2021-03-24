الخارجية الأمريكية: نأمل بـ «علاقات مستقرة» مع موسكو

2021/03/24 | 22:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن بلاده تأمل في إقامة علاقات مستقرة مع موسكو، فيما كان وصف الرئيس، جو بايدن، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بـ»القاتل» قد أجج أزمة ديبلوماسية بين البلدين.

ويأتي تأكيد واشنطن على سعيها إلى علاقات مستقرة مع موسكو، فيما كانت روسيا قد استدعت سفيرها من العاصمة الأميركية، بسبب التصريحات التي صدرت عن بايدن.



وسئل بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية، حول ما إذا كان يعتقد بأن الرئيس الروسي قاتل، فأجاب بأن بوتن كذلك بالفعل.



وأكد بايدن أن الرئيس الروسي سيدفع الثمن، على خلفية اتهام واشنطن لروسيا بالضلوع في محاولات لتقويض الديمقراطية الأميركية والتداخل في انتخاباتها.



وفي رده على بايدن، قال الرئيس الروسي إن المرء يصف الآخرين بالصفات التي يجدها في نفسها، وقصده في ذلك أن بايدن يصف الآخر بالقاتل، لأنه هو «القاتل».



ويوم الاثنين، أعربت روسيا عن أسفها، لـ»رفض واشنطن» إجراء حوار علني بين الرئيسين الروسي ونظيره الأميركي، بعد مبادرة أطلقها الأول، عقب التراشق الكلامي بينهما، الأسبوع الماضي.

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