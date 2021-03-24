المفوضية تعلق على «حل البرلمان» وتؤكد: قرار إلغاء انتخابات الخارج غير بات

2021/03/24 | 22:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، أمس الاربعاء، ان دعوات حل مجلس النواب ليس لها اي تأثير على عملية سير الانتخابات.

وقالت الغلاي نحن «ملتزمون بموعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول العام الجاري، ومستمرين وفق جدول عمليات وتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وقطعنا شوطا كبيرا جدا من اجل اجراء هذه الانتخابات».

واضافت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات انه «الى الان لم يصدر من مجلس المفوضين اي قرار بشأن الدعايات الانتخابية»، مستدركة بالقول، «لكن في الانتخابات السابقة كان هناك تنسيق مع امانة بغداد وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة للمراقبة والاطلاع».

واشارت الى أن «مجلس المفوضين اصدر نظام الحملات الانتخابية وفيها العقوبات وكيفية معالجة وتنسيق العمل، وسيعلن عنه فيما بعد».من جانب آخر، أكدت مفوضية الانتخابات أن قرار المفوضية بإلغاء أصوات الخارج غير بات وقابل للطعن، في حين أشارت إلى «استحالة» إلغاء أصوات عناصر القوات الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن «التسجيل البايومتري للقوات المسلحة يسير بصورة جيدة والبطاقات (الموزعة) وصلت إلى أكثر من 90%»، مضيفةً أنه «من المستحيل إلغاء أصوات القوات الأمنية».

وأضافت، أن «مفوضية الانتخابات ملتزمة بموعد الانتخابات في تاريخ 10/10 وبمشاركة التصويت الخاص قبل 48 ساعة، والذي يشمل القوات المسلحة والنازحين ونزلاء السجون المحكومين دون 5 سنوات».



وأوضحت، أن «قرار المفوضية بشأن إلغاء أصوات الخارج غير بات وقابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات وخلال ثلاثة أيام من تاريخ نشره»، متابعة أن «الهيئة القضائية للانتخابات هي المسؤولة عن الجواب إيجاباً أو سلباً، والمفوضية تلتزم بقرار الهيئة القضائية».

وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الثلاثاء (23 آذار 2021)، عدم إجراء انتخابات مجلس النواب «لعراقيي الخارج»، في الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

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