باحثون: وجبة من الأطعمة فائقة المعالجة يوميا قد “تزيد” من خطر قاتل يهدد الحياة

2021/03/24 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أظهرت دراسة أن تناول وجبة واحدة من الأطعمة فائقة المعالجة بما في ذلك رقائق البطاطس والحلويات والشوكولاتة والبرغر، يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 9٪.

واستخدم باحثون من جامعة نيويورك بيانات من دراسة أجريت على 3003 بالغين في منتصف العمر، لفحص دور الأطعمة المصنعة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الفريق أن الاستهلاك العالي للأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويزداد الأمر سوءا كلما تناولت المزيد من الطعام.

وقال فيليبا جول، المعد الرئيسي للدراسة: “تضيف النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى فوائد القلب والأوعية الدموية للحد من الأطعمة فائقة المعالجة”.

كما ارتبط تعاطي المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية وغيرها من الأطعمة الخفيفة “الصحية”، بما في ذلك الحبوب والبروتين، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وعند معالجة الأطعمة، قد تزيل العناصر الغذائية الجيدة والفوائد الأخرى، التي تحدث بشكل طبيعي، مع إضافة العناصر الغذائية غير المفيدة والمضافات الغذائية.

وأضاف الفريق أن المعالجة تغير أيضا الهيكل المادي للأطعمة.



ويرتبط استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بعدد من الحالات والمشكلات الصحية، بما في ذلك: زيادة الوزن/السمنة وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري النوع 2 وأمراض القلب.

ويشكل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة أكثر من نصف السعرات الحرارية اليومية في النظام الغذائي الأمريكي العادي، ويتم استهلاكها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

وقال جول: “نظرا لأن النظام الغذائي السيئ هو عامل خطر رئيسي قابل للتعديل لأمراض القلب، فإنه يمثل هدفا حاسما في جهود الوقاية”، مضيفا أن الأطعمة فائقة المعالجة تتضمن العديد من الأطعمة التي تسوّق على أنها صحية”.

وحذر جول من أن هناك حاجة إلى استراتيجيات على مستوى السكان، مثل فرض الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر وغيرها من الأطعمة فائقة المعالجة والتوصيات المتعلقة بمستويات المعالجة في الإرشادات الغذائية الوطنية.

وهذا إذا أرادت الحكومات تقليل تناول الأطعمة فائقة المعالجة، وبالتالي مساعدة الناس على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة Framingham Offspring، لفحص الدور الذي تلعبه الأطعمة فائقة المعالجة في أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

وبعد استبعاد المشاركين الذين لديهم أمراض قلبية وعائية موجودة مسبقا أو بيانات مفقودة، شملت الدراسة 3003 بالغين في منتصف العمر بمتوسط ​​عمر 53.5 عاما.

وكان أكثر من نصف المشاركين من الإناث، وخضع 33.1٪ للتعليم لمدة 16 عاما أو أكثر، وكان ثلثاهم مدخنين سابقين أو حاليين.

وبشكل عام، كان 5.8٪ مصابين بمرض السكري و19٪ يعانون من ارتفاع ضغط الدم – مع انتشار كليهما أعلى بين أولئك الذين يأكلون الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة.

وقيّم النظام الغذائي عن طريق البريد باستخدام استبيان غذائي، حيث أبلغ المشاركون عن تكرار استهلاك بعض الأطعمة في العام السابق، مع خيارات تتراوح من أقل من حصة واحدة في الشهر إلى ست حصص في اليوم.

واستُخدمت قاعدة بيانات المغذيات بإدارة الزراعة الأمريكية، لحساب مدخول المغذيات من المدخول الغذائي المبلغ عنه وتصنيف الأطعمة إلى خمس فئات.

وتشمل هذه الفئات الأطعمة غير المصنعة أو الطازجة، والمعالجة بما في ذلك السكر والزيوت، والمعالجة بما في ذلك الأطعمة المعلبة، والمعالجة الفائقة بما في ذلك برغر الوجبات السريعة ورقائق البطاطس، وأخيرا الأطعمة المنزلية.

وفحص الباحثون حالات السكتة الدماغية وأمراض القلب والمشاكل الأخرى ذات الصلة، التي تحدث فجأة وببطء مع مرور الوقت.

وقُسّم هذا إلى أمراض قلبية وعائية قاسية – بما في ذلك الموت التاجي غير المفاجئ، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وأمراض القلب التاجية – الموت المفاجئ والنوبات القلبية.

وخلال 18 عاما من المتابعة في المتوسط​​، حدثت 648 حالة قلبية، بما في ذلك 251 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية المفاجئة، و163 حالة من أمراض القلب التاجية المفاجئة بين المشاركين في الدراسة.

وكان هناك 713 حالة وفاة خلال فترة المتابعة، بما في ذلك 108 حالات وفاة من الأمراض القلبية الوعائية.

وكان لدى المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، معدلات حوادث أعلى مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل كمية من الأطعمة فائقة المعالجة.

وارتبطت كل وجبة يومية من الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 7٪، وزيادة بنسبة 9٪ في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية الصعبة، وزيادة بنسبة 5٪ في إجمالي أمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة بنسبة 9٪ في معدل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية.



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ووجد الباحثون أيضا أن تناول الخبز كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الصعبة، وأمراض الشرايين التاجية القاسية والوفيات الإجمالية، بينما ارتبط تناول اللحوم فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الصعبة والأمراض القلبية الوعائية بشكل عام.

وارتبطت الأطعمة الخفيفة المالحة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الصعبة، بينما ارتبط استهلاك المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



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