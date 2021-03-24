ملف الكهرباء..تشديد من الاقتصاد النيابية بمحاسبة المتورطين بالفساد

2021/03/24 | 22:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، اليوم الاربعاء، أن اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بالهدر المالي والفساد في قطاع الكهرباء بالعراق مستمرة في تحقيقاتها وشخصت بعض المقصرين، مشددا على أهمية معاقبة كل من ثبت تقصيره أوفساده وفقا للتحقيقات بملف الكهرباء.

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