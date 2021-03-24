مقتل جندي بهجوم ارهابي في خورماتو

2021/03/24 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل جندي واصيب آخر يوم الاربعاء، اثر هجوم ارهابي في قضاء خورماتو، جنوبي محافظة كركوك.

واوضح مصدر امني لـPUKmedia: ان ارهابيي داعش هاجموا اليوم، مقر " السرية الرابعة للفوج الثالث لعمليات صلاح الدين، بقرية بير احمد، غرب خورماتو، ما اسفر عن مقتل جندي واصابة آخر بجروح".

واضاف: ان الارهابيين فروا بعد الهجوم الى جهة مجهولة، كما تم نقل الجندي الجريح الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia عمر اواره

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