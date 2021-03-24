جمال كوجر: الخلافات مستمرة بشأن قانون الموازنة

2021/03/24 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خلال جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية قوله: ان الخلافات مازالت مستمرة بين القوى والاطراف السياسة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية، مستبعدا تمرير القانون خلال جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل.

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