الدولار يضع الدولة على حافة الانهيار.. حلول انقلابية و ‘تمثيليات’ تسبق الانتخابات!

2021/03/24 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يواجه العراقيون مرحلة جديدة من الأزمات، الدينار ينهار أمام الدولار وينعكس على التضخم ارتفاعا، وعلى الفقر اتساعا، في بلد يعوم على النفط وسكانه يغوصون في المعاناة، مع تحلق أسعار المواد الاستهلاكية والإنشائية في الأسواق، الواقع يزداد صعوبة وتعقيدا، ما دفع خبراء اقتصاد للتحذير من انفلات المشكلات المعيشية الذي يتراكم منذ سنوات.

ويقول بعض الخبراء ان انخفاض اسعار الدولار يصب في مصلحة بعض الشركات والمصارف الاهلية التابعة لشخصيات سياسية في البلد تحاول استغلال تذبذب اسعار الدولار لمكاسب شخصية بعيدة عن المصلحة العامة وقوت المواطنين.

اما البعض الاخر فيرى ان بعض الدول تأثرت سلبا من ارتفاع اسعار الدولار مثل ايران وتركيا التي شهدت صادراتها الى العراق انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية.



وقالت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان مطالبات بعض النواب بتعديل سعر الصرف ليس الا حركات اعلامية تسبق الانتخابات لمعرفتهم المسبقة بان هذا الامر خارج صلاحيات المجلس، فيما حملت الحكومة المعاناة التي تمر بها العوائل المتعففة نتيجة هذا القرار.

وذكر النائب سعران الأعاجيبي لـNRT عربية، ان سعر صرف الدولار، هو من صلاحية الحكومة والبنك المركزي، لكن هناك ضغطا كبيرا من قبل مجلس النواب على الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار، وفي حال عدم الاستجابة فان النواب سيمتنعون عن التصويت على الموازنة".

الى ذلك قال الخبير الاقتصادي همام الشماع، في تصريح لـNRT عربية، ان كتل وتيارات سياسية تطالب بتغيير سعر صرف الدولار لاسباب دعائية تتعلق بالانتخابات، مبينا ان الكل يعلم بأن البرلمان لا يمتلك الصلاحية بتغيير سعر الصرف وما يثار هو فقط للبروباغندا ‏الاعلامية.

واضاف الشماع أن "هذا القرار "يتطلب وجود صناعة وطنية قادرة على تلبية حاجة السوق وتنافس المستورد".

واشار الشماع الى ان "تغيير سعر الصرف يحتاج الى انقلاب سياسي على الحكومة والبرلمان".

من جانبه اجاب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، على التساؤلات المثارة بشأن إمكانية تغير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان، مبينا إن "مجلس النواب يمكنه تغيير سعر الصرف على ان يسبقه تعديل قانون البنك المركزي وبالذات الفقرة أ من المادة الرابعة 1 التي تخص الصلاحية الحصرية للبنك في إدارة السياسة النقدية في العراق".

ولفت إلى أن مجلس النواب إذا ما فعل ذلك "يصبح البرلمان العراقي أول برلمان في العالم يتولى إدارة السياسية النقدية في البلاد".

وتدهورت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي رغم عائدات النفط العراقية الهائلة ، لتصل قيمته إلى 146,000 دينار لورقة الـ 100 دولار.

وادى هذا الارتفاع للدولار إلى رفع أسعار السلع؛ واضر بمستويات المعيشة لدى المواطنين العراقيين.



ويعتمد العراق بنسبة 95% من دخله على عائدات النفط.

وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.

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