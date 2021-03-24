نائب عن سائرون: قوى سياسية تسعى إلى تأجيل الانتخابات

2021/03/24 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن قوى سياسية تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات لغرض تاجيل اجرائها.وقال الزيادي في برنامج المحايد مع سعدون محسن ضمد الذي تبثه العراقية الإخبارية، إن "قوى سياسية تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات لغايات التأجيل"، مشيراً إلى أن "قرار المفوضية مفاجئ ولم تسبقه مناقشة ويعد مخالفة دستورية". وتابع أن "بعض القوى السياسية قدمت طعناً بقرار المفوضية لدى المحكمة". وأشار الزيادي إلى أن "بعض القوى السياسية لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد". من جانبها قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن "المفوضية قررت عدم إجراء انتخابات الخارج وليس إلغائها". وأضافت الغلاي أن "المفوضية أعدت ورقة الاقتراع مع الشركة الكورية". وبينت أن "المفوضية شكلت غرفة عمليات تضم النزاهة والمساءلة والعدالة والتربية والتعليم من أجل ورود الإجابة عن المرشحين". من جهته قال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، إن "قرار المفوضية محبط لبعض القوى السياسية". وأضاف أن "موقف تحالف الفتح هو مع إتاحة التصويت لجميع المستحقين".

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