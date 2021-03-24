صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 971 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/24 | 22:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 971 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 536 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 971 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

536 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جيدة 29 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 67 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 67 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 143 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 72 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 435 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

62 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / مدرسة المزايا / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 /37 / 35 /59 /32 / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /

19 حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /

26 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

14 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / / 979 /

19 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

11 حالة في المدائن/ / الرياض / قرب جامع الفاروق / اعدادية الصناعة / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /

8 حالات في الحسينية محلة / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /220

5 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

11 حالة في منطقة الكرادة محلة 901 / الجلود / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /

16 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

13 حالة في منطقة الامين محلة / 711 / 714 / 735 / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /

8 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

6 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 768

9 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /

7 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /

6 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

5 حالات في منطقة معسكر الرشيد .

21 حالة في الاعظمية محلة/ 312/ 310 / المقبرة / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 314

67 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان

و 3 حالات في كل من المناطق التالية / باب المعظم / حي الصدرين / حي الاعلام / الكسرة / حي المثنى 710 / الرشاد / الطالبية / حي القاهرة / كمب سارة /الحرية / حي المغرب / بارك السعدون / حي اكد / المنصور / الدورة / السيدية / حي سومر / الفضيلية / حي النصر / الكاظمية / الحرية / الضباط / بسماية / المحموية / / الجاد رية.

وحالتين في كل من المناطق التالية : العامرية / شارع المغرب / حي الجوادين / حي القادسية / حي الخليج / حي الجامعة / الكريعات / ابو دشير / حي البتول / شارع الكفاح / بسماية /

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 99751 توفي منهم 1516 للاسف فيما اكتسب الشفاء 88861 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 9374 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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