الصحة تنعى الطبيب الخيال: قامة علمية في تخصصها

2021/03/24 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت وزارة الصحة، وفاة الطبيب العراقي البارز وليد شوكت الخيال.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 اذار 2021)، انها "تنعى الاستاذ الدكتور وليد شوكت الخيال استشاري جراحة الكلى وقامة علمية طبية في مجال تخصصها".

وتوفي، اليوم الأربعاء، الدكتور العراقي البارز وصاحب مستشفى الخيال في بغداد وليد شوكت.

وأكد مصدر من داخل مستشفى الخيال لـ "ناس"، نبأ الوفاة، مبينا أن "الخيال فارق الحياة داخل مشفاه الواقعة في منطقة الاعظمية – شارع المغرب وسط العاصمة بغداد"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.

من هو الدكتور الخيال؟

ولد الدكتور وليد شوكت الخيال في سنة 1931، في منطقة الاعظمية ببغداد وكان أبوه ضابطا في الجيش العراقي ، في صنف الخيالة ومن هنا جاء لقبه هذا، اما امه فكانت ربة منزل، وكان أبوها عبد الجبار محمود والياً على الموصل.

تخرج من ثانوية الاعظمية ليدرس في الكلية الطبية وعلى نفقة وزارة الدفاع.

تخرج من كلية الطب الملكية العراقية عام 1955 وتم منحه اجازة التسجيل بالرقم 1083 لسنة 1956 من مديرية الصحة العامة للواء بغداد.

بعد تخرجه من الكلية الطبية منح رتبة نقيب وبات قريباً من الملك الشاب فيصل الثاني.

عمل الخيال طبيبا في مستشفى الرشيد العسكري التابعة لمصلحة الجيش التابع لوزارة الدفاع عام 1955.

رشح سنة 1957 مع مجموعة من الاطباء للايفاد خارج العراق لغرض التخصص.

التحق بكلية الجراحين البريطانية في لندن، وحصل سنة 1959 على لقب زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية ويرمز اليه اختصاراً بـ(F.R.C.S) وعلى الرغم من عمله في مشافي بريطانية بدرجة مقيم أقدم وحيازته على اعجاب زملائه واساتذته.

تدرج في عمله في المستشفى من طبيب جراح الى مدير مستشفى الرشيد العسكري.

تسنم مسؤولية ادارة الامور الطبية في وزارة الدفاع لغاية تقاعده عام 1976 بطلب منه.

افتتح مستشفى الخيال الاهلي الخاص، وسط بغداد، وفق الاجراءات الاصولية وموافقة وزارة الصحة.

اصبحت مستشفى الخيال من المواقع الصحية المهمة في العراق والمنطقة العربية، في جراحة وزراعة الكلى وتفتيت الحصى.

كان الخيال يملك عيادة في شارع الرشيد عمارة جميل حافظ (المربعة)، اغلقت بعد ان تم افتتاح مركز تفتيت الحصى في مستشفاه عام 1988.

له مؤلفات علمية وطبية وهو فنان تشكيلي من جيل الخمسينات وكذلك عضو الجمعيات الطبية العالمية والعربية، منها البريطانية والاوروبية والالمانية حتى عام 1985.

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