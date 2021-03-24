نوال السعداوي - فريدة النقاش

2021/03/24 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_النقاش قضية للمناقشةمع مضي الوقت وتزايد معارف الأجيال الجديدة, سوف تكتشف هذه الأجيال فداحة ما فقدته برحيل الكاتبة والمفكرة الدكتورة نوال السعداوي.



وسوف تكتشف هذه الأجيال أيضا أن دراستها للطب جعلتها تخوض بشجاعة في مجاهل الجسد الانساني الذي رأي فيه الفكر المحافظ صندوقا أغلقه الخالق على أسراره التي لا يجوز كشفها, ولكن الفكر النقدي تحدي هذه المقولات.تظلم الكتابات السريعة المفكرة الراحلة حين تحبسه ......





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