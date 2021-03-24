الخراف الضالة - رواية- القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (5) - احمد جمعة

2021/03/24 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة 1975حالة طوارئ مع شحوب المساء الذي سكب ضوءه الأصفر الضئيل على الساحل الجنوبي للمحرق، انسل الموج بهدوء عند حافة الرمل المبلل وجلب معه بعض الأعواد والأعشاب الصغيرة وبقايا نفايات متناثرة إلى اليابسة، عم الصمت المكان عاكساً السكون العام الذي يخيم على المنطقة بأسرها، كانت السفن الممتدة على طول الجانب الآخر من المكان قابعة بمحاذاة الرصيف وكان هناك عدد من البحارة على السطح، بعضهم يتبادلون الأحادي ......





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