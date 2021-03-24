تداعيات القرارات الخاطئة - مازن الحسوني

2021/03/24 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني امتاز الحزب الحزب الشيوعي العراقي عن غيره من الأحزاب العراقية بكونه يمتلك بصفوفه أعضاء من مختلف قوميات وأديان وطوائف المجتمع العراقي ليقدم نفسه كحزب أممي لا ينظر الى هذه الفروقات كمشكلة بقدر ما يعتبرها قوة دفع بعمله لكونه يمثل عموم ابناء الشعب العراقي عكس غيره من الأحزاب العراقية التي تشكلت على اساس الأنتماء القومي أو الطائفي.لهذا لا غرابة أن من قاد الحزب لفترة قبل استشهاده(فهد)كان مسيحيأ ومن بعده ......





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