"الأسد المتأهب".. اعترافات مطلوب في العراق لم يغادر الجبال منذ 3 سنوات

2021/03/24 | 22:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن الناطق باسم القائد العام لللقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء، جانبًا من اعترافات مطلوب بارز سلم نفسه إلى جهاز مكافحة الإرهاب يدعى "حسان عبدالله هلال" خلال عمليات "الأسد المتأهب".

وقال رسول في بيان، 24 آذار/مارس، إنّ "الإرهابي حسان عبد الله هلال الذي سلم نفسه إلى الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، أدلى بمعلومات عديدة، ومنها أنّ جهاز مُكافحة الإرهاب باغت التنظيم في جبال مخمور أثناء تخرج ما تسمى دورة البشائر".

وكشفت اعترافات المطلوب، وفق البيان، عن "مقتل أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر (أبو جرناس)، ومقتل أبو ثابت ما يسمى مسؤول الأمنية، ومقتل خالد القريشي مسؤول ما تسمى كتيبة الفتح، ومقتل أبو غيث ما يسمى أمير مفارز القناصين ومرافقيه وهُم أبو غيث وأبو الفرقان، ومقتل عدد كبير ممن أطلق عليهم بالمقاتلين داخل الأوكار".

وأوضح رسول، أنّ "الإرهابي لم يُغادر جبال مخمور مُنذ ثلاثة أعوام".

وانطلقت عملية عسكرية ضد التنظيم، في 9 آذار/مارس، في سلسلة جبال مخمور، سُميت بـ "الأسد المتأهب" استمرت 14 يومًا، وأسفرت عن الإطاحة بقيادات بارزة في "داعش".

وقاد العملية جهاز مكافحة الإرهاب، بإسناد من مقاتلات F16 التابعة للقوة الجوية وطيران الجيش المروحي متمثل بمروحيات MI-17 و Bell-407 وطيران التحالف.

وشهدت العملية الواسعة نشر مفارز قناصة على مقربة من عناصر التنظيم، في استراتيجية تستخدم لأول مرة، حيث نقلت مروحيات Mi17 مفارز القناصة لقمم الجبال الشاهقة مع مفارز استطلاع واستخبارات تابعوا ورصدوا أهداف التنظيم لمدة أيّام قبل تصفيتها بأسلحة مزودة بكواتم صوت، وفق خبراء.

ونفذ الطيران 312 ضربة جوية بمختلف الأسلحة و الذخائر، ما أسفر عن تدمير 120 كهفًا، بعضها كان مقرات بين الصخور للقيادة والسيطرة التابعة للتنظيم.

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