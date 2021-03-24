2021/03/24 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نعت وزارة الصحة، وفاة الطبيب العراقي البارز وليد شوكت الخيال. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تنعى الاستاذ الدكتور وليد شوكت الخيال استشاري جراحة الكلى وقامة علمية طبية في مجال تخصصها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنعى وفاة الطبيب العراقي البارز وليد الخيال) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنعى وفاة الطبيب العراقي البارز وليد الخيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).