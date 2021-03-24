2021/03/24 | 22:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).