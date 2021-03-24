2021/03/24 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز المنتخب التركي على ضيفه الهولندي برباعية لهدفين في افتتاح مسيرة الفريقين ضمة مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.وحسم المنتخب التركي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما يلماز في الدقيقتين 15 و34 من ضربة جزاء.ومع بداية الشوط الثاني، سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث للمنتخب التركي في الدقيقة 46، ورد الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما البديلان دافي كلاسين ولوك دي يونغ في الدقيقتين 75 و76 .ولكن يلماز أكمل الهاتريك بالهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 81 ليقضي على آمال الضيوف في التعادل.وتصدر المنتخب التركي المجموعة السابعة مبكرا بحصد أول ثلاث نقاط له في التصفيات، قبل مباراته الصعبة في ضيافة المنتخب النرويجي يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.في المقابل، يستضيف المنتخب الهولندي نظيره اللاتفي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصفيات مونديال قطر .. تركيا تحقق فوزا كبيرا على هولندا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتصفيات مونديال قطر .. تركيا تحقق فوزا كبيرا على هولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).